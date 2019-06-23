Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы
Сборная Испании в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы разгромила Польшу со счетом 5:0.
Сборная Испании в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы разгромила Польшу со счетом 5:0.
Испания вышла в
Чемпионат Европы U21.
Группа A.
Бельгия — Италия — 1:3 (0:1).
Голы: Барелла, 44 (0:1). Кутроне, 53 (0:2). Версхарен, 79 (1:2). Кьеза, 89 (1:3).
Бельгия: Де Вольф, Кулс, Коббо, Борнау, Бушири, Схрейверс, Бастьен (Мангаля, 59), Хейнен, Салемакерс (Мбенза, 74), Лукебакио, Омеонга (Версхарен, 59).
Италия: Мерет, Калабрези, Пеццелла, Бастони, Манчини, Мандрагора, Барелла (Димарко, 90), Пеллегрини (Бонаццоли, 79), Локателли (Тонали, 72), Кьеза, Кутроне.
Предупреждения: Салемакерс, 45+1. Кулс, 56. Бушири, 58. Мангаля, 62. Локателли, 65. Версхарен, 71. Мбенза, 76. Кьеза, 90+1. Пеццелла, 90+5. Манчини, 90+6.
Удаление: Мбенза, 90+3.
Судья: Йованович (Сербия).
22 июня.
Испания — Польша — 5:0 (3:0).
Голы: Пабло Форнальс, 17 (1:0). Оярсабаль, 35 (2:0). Руис, 39 (3:0). Себальос, 71 (4:0). Майораль, 90 (5:0).
Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Нуньес, Агиррегабирия, Себальос (М. Вальехо, 87), Пабло Форнальс, Оярсабаль (Майораль, 59), Рока, Руис (Мерино, 75), Ольмо.
Польша: Грабара, Ветеска, Белик, Гумны, Пестка, Шиманьски, Михаляк, Дзичек, Журковски (Плахета, 71), Фила (Петровски, 46), Букса (Свидерски, 55).
Предупреждения: Ветеска, 66. Белик, 70. Рока, 78. Петровски, 83. Пестка, 90+4.
Судья: Мэдден (Шотландия).
22 июня. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».