Немецкий футболист отметился «голом-ракетой»

«Зацените ракету Луки Вальдшмидта на Евро», — говорится в записи.

На 14-й минуте встречи Вальдшмидт пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот соперника. Спустя 10 минут австрийцы счет сравняли, отличился Кевин Дансо. Матч завершился вничью. Германия обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места.