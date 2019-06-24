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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий футболист отметился «голом-ракетой»

Нападающий сборной Германии по футболу Лука Вальдшмидт отметился голом в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UEFA.com на русском.

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«Зацените ракету Луки Вальдшмидта на Евро», — говорится в записи.

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На 14-й минуте встречи Вальдшмидт пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот соперника. Спустя 10 минут австрийцы счет сравняли, отличился Кевин Дансо. Матч завершился вничью. Германия обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места.

Вальдшмидт является лучшим бомбардиром турнира. В его активе пять забитых мячей.

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