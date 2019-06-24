Немецкий футболист отметился «голом-ракетой»
Нападающий сборной Германии по футболу Лука Вальдшмидт отметился голом в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против Австрии. Видео опубликовано в
Нападающий сборной Германии по футболу Лука Вальдшмидт отметился голом в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против Австрии. Видео опубликовано в
«Зацените ракету Луки Вальдшмидта на Евро», — говорится в записи.
На 14-й минуте встречи Вальдшмидт пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот соперника. Спустя 10 минут австрийцы счет сравняли, отличился Кевин Дансо. Матч завершился вничью. Германия обеспечила себе выход в
Вальдшмидт является лучшим бомбардиром турнира. В его активе пять забитых мячей.