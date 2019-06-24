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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?

Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о годовщине гола экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна, который он забил Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы-2004.

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Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру.

Гол не помог англичанам — игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее — 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра.

В результате Португалия дошла до финала домашнего Евро-2004, где уступила Греции 0:1.

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