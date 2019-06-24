15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?
Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о годовщине гола
Официальный Твиттер Евро-2020 напомнил о годовщине гола
Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру.
Гол не помог англичанам — игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее — 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра.
В результате Португалия дошла до финала домашнего Евро-2004, где уступила Греции 0:1.