15 лет назад Майкл Оуэн забил чудо-гол Португалии. Помните такой?

Нынешний посол Евро-2020 на третьей минуте игры эффектно перебросил мяч через Рикарду Перейру.

Гол не помог англичанам — игра завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее — 6:5, причем решающий мяч провел их вратарь Рикарду Перейра.