Сборная Германии стала первым финалистом Евро-2019 U21
Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата Европы между сборными Германии и Румынии.
Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата Европы между сборными Германии и Румынии.
Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара».
Победу в игре одержали немцы со счётом 4:2.
Счёт в матче на 21-й минуте открыл Надим Амири. Через пять минут Георге Пушкаш восстановил паритет. На 44-й минуте он же, реализовав пенальти, вывел румын вперёд. На 51-й минуте 11-метровый удар был назначен уже в пользу немецкой команды.
В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.