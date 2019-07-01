Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
00:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании стала победителем молодежного чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 30 июня. Молодежная сборная Испании по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 2:1 обыграла команду Германии в финале чемпионата Европы. Турнир проходил в Италии и Сан-Марино.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В составе победителей мячи забили Фабиан Руис (8-я минута) и Дани Ольмо (69), у проигравших голом отметился Надим Амири (88). Приз «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку турнира, получил Руис. На чемпионате он забил два гола.

Сборная Испании в пятый раз в истории выиграла европейское первенстве и вместе с итальянцами стала самой титулованной командой турнира. Также на счету испанской команды три серебряные и две бронзовые медали первенства. Российская команда не принимала участия в турнире. Сборная СССР трижды становилась победителем континентального чемпионата (1976, 1982, 1990), по одному разу серебряным (1972) и бронзовым (1974) призером.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Венгрии и Словении.

Испания U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Дерби «Спартака» и ЦСКА: удаление Набабкина и странный судья
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Уимблдонский турнир в 133-й раз стартует на кортах в Лондоне
Эффектная церемония закрытия II Европейских игр (фотогалерея)
«Зе Луиш может остаться»: Федун — о трансферах «Спартака»
Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь