Сборная Испании стала победителем молодежного чемпионата Европы по футболу

В составе победителей мячи забили Фабиан Руис (8-я минута) и Дани Ольмо (69), у проигравших голом отметился Надим Амири (88). Приз «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку турнира, получил Руис. На чемпионате он забил два гола.

Сборная Испании в пятый раз в истории выиграла европейское первенстве и вместе с итальянцами стала самой титулованной командой турнира. Также на счету испанской команды три серебряные и две бронзовые медали первенства. Российская команда не принимала участия в турнире. Сборная СССР трижды становилась победителем континентального чемпионата (1976, 1982, 1990), по одному разу серебряным (1972) и бронзовым (1974) призером.