Россияне входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов ЧЕ-2020

Первый этап продажи билетов стартовал 12 июня и завершится 12 июля. Потом состоится жеребьевка, по итогам которой победители получат билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года. Следующий этап продажи запланирован на декабрь 2019 года, во время него заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.