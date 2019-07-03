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15:12 (мск), источник: ТАСС

Россияне входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов ЧЕ-2020

ТАСС, 3 июля. Российские болельщики входят в первую пятерку по оставленным заявкам на покупку билетов на матчи чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с россиянами лидерами по количеству заявок являются болельщики Англии, Германии, Венгрии и Нидерландов.

Первый этап продажи билетов стартовал 12 июня и завершится 12 июля. Потом состоится жеребьевка, по итогам которой победители получат билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года. Следующий этап продажи запланирован на декабрь 2019 года, во время него заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея европейского первенства пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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