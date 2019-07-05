Черчесов: Чемпионат мира нам подарили. На Евро надо выходить самим
Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России — о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.
Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России — о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.
— Тренерский штаб сборной России как Фигаро. То на ЦСКА, то на «Спартаке», то еще
— Плотный, но мы же на работе. Надо собрать максимально возможную информацию. Если в чемпионате больше смотрим издалека, то здесь есть возможность со всеми руководителями и тренерами пообщаться, игроков увидеть. Но вместе с тем важно не надоедать, поэтому решили, что каждую команду посетим один раз. Так что не совсем согласен с вашим утверждением, что мы настолько вездесущи.
— Внезапно не можете нагрянуть?
— Нет. Всегда спрашиваем, можно или нельзя. Мы же не знаем, что на занятии будет — порой даже тренерам сборной не надо знать, что там происходит. Нормальное явление.
— Было хоть раз, чтобы отказывали?
— Бывало всякое. Но я нормально на это реагирую. Мы же все одним делом занимаемся. Иногда просто не хватает времени, чтобы принять, потому что все расписано по минутам. Если нельзя — так нельзя.
— В холле гостиницы, где вы живете, постоянно работают с ноутбуком Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче —
— Вы правильное слово подобрали — «работают». Сами понимаете, не фильмы смотрят. Разумеется, мы не просто смотрим игры и тренировки. Стараемся увиденное систематизировать. Вот Мирослав Юрьевич эту часть работы и выполняет. У Гинтараса свой участок работы. Что увидим — для себя отмечаем. Вся информация накапливается и обрабатывается.
— Какие клубы успели посмотреть?
— Всех, кто участвует в турнире «Кубок Париматч Премьер», то есть «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Плюс ездили к «Зениту» и «Оренбургу». В планах навестить «Уфу» и «Арсенал».
— Кого же смотрели в «Оренбурге» и «Уфе»?
— В «Оренбурге» тогда еще Сутормин был. С Федотовым общались. А вообще на именах не хотел бы останавливаться.
— Если сравнить этот турнир с катарским, где вы тоже были, какие есть отличия?
— Тот турнир начался после достаточно долгого перерыва, и эмоции были более яркие. Просто дольше ждали. Сейчас чемпионат закончился совсем недавно, плюс только что сборная играла, поэтому ощущения другие. Скажу честно: думали, есть ли вообще смысл сюда ехать, ведь чуть ли не неделю назад виделись все. Но
— Вас
— Нет. Турнир организован на очень хорошем уровне. С точки зрения логистики все налажено.
— В Катаре зимой впечатлили поля. Здесь
— Ну, претензии к качеству возникли после нескольких игр. Посмотрите, сколько матчей прошло, это
— Именно эта часть Австрии вам нравится как место для сборов?
— Мы встречались с организаторами, общались. Мне объяснили, что вопрос был решен быстро и все организовано грамотно. Но лично у меня другие предпочтения. На мой взгляд, в Тироле было бы лучше!
— В Нойштифте, где готовилась сборная к чемпионату мира, было бы великолепно.
— Рад, что вы Нойштифт вспоминаете. А
— Поговаривают, что вы тут в Австрии базу присматриваете для подготовки к Евро. Это так?
— Стараемся все наши поездки использовать максимально эффективно. Знаете, если я один раз иду на базар, надо купить все сразу. Так и здесь — надо и команды посмотреть, и с тренерами пообщаться, и другие вопросы решить.
— А что, Нойштифт занят?
— Нет, все идет своим чередом. Наша главная задача — сделать так, чтобы Нойштифт был в принципе актуален. Вот этим мы и занимаемся в отборочном цикле.
— Несколько раз по ходу турнира возникал вопрос: почему
— Да все вместе, наверное. Понимаю, почему выбирают Австрию. Компактно расположены поля, гостиницы, удобно проводить спарринги. Но ведь и Сочи, например, используется. «Спартак», «Локомотив», «Уфа» — все заезжали туда на
— Недавно мы отмечали годовщину матча Россия — Испания, а 7 июля исполнится год с четвертьфинала против Хорватии. Очевидно, что по движению и прочим статистическим показателям они выдающиеся для сборной — огромное количество спринтов, сумасшедший километраж.
— У меня все записано: 148 километров с Испанией, 150 — с Хорватией.
— Да. Но вопрос такой: почему у сборной России эти показатели раз в году, а остальные
— Очень хороший вопрос. Встречались с Бельгией в марте. Вот бельгийцы сыграли с нами на том же уровне, как мы сами — на чемпионате мира. А мы выступили ниже того уровня. Понимаете, да? Просто это их уровень постоянный, а нам надо для этого готовиться месяц в Нойштифте.
— Реально ли поднять уровень без Нойштифта?
— Общаемся на эту тему с клубами. Недавно в Доме футбола по инициативе президента РФС Александра Валерьевича Дюкова было мероприятие с руководителями клубов. Провели дискуссию, показали цифры ведущих чемпионатов и сборных, сравнили с нашими. Было о чем поговорить, в общем. Надеюсь, это дало эффект.
— О чем из того, что можно писать в прессе, вы общались с руководителями клубов?
— Ни о чем. Объясню почему. У нас проходят беседы, и, если
— На сборах в Австрии много молодых футболистов из «Спартака», ЦСКА. Вас они впечатлили?
— Они еще в «Краснодаре» и «Ростове» есть. Мы собираем информацию. У нас есть большой плюс, потому что нам не надо принимать решения, давать молодому игроку контракт на пять лет или нет. Наша задача — внимательно наблюдать. Мы стараемся всех видеть, никого не упустить и смотреть, как они прибавляют и вовремя ли принимают те или иные решения.
— Сам факт, что они появляются на поле, радует?
— Они появляются на турнирах в Катаре, Австрии. Когда чемпионат начинается,
— Вы говорили, что новая формула лимита «8+17» немного изменит ситуацию. Ребята, которые были на третьих ролях, получат шанс стать основными?
— Неправильно. Они с третьих ролей не передвинутся на вторые. Возможно, появится больше желания, потому что остается один шаг — и ты в основе. Иногда света в конце тоннеля нет, потому что в
— Отличался ли товарищеский матч «Спартака» и ЦСКА от официального?
— По стычке между Набабкиным и Луизом Адриану видно, что отличался. Другое дело, наверное, такие вещи не красят.
— Набабкина или Луиза?
— Ни одного, ни второго. Они вели себя как 20-летние ребята, а не как игроки, которым за 30.
— Вы бы оштрафовали за такое?
— Не могу сказать однозначно. Надо понимать,
— Что у вас, как у тренера сборной, вызывает наибольшую озабоченность?
— Никаких озабоченностей нет, потому что уже свыклись с мыслями. Сейчас мы за всеми наблюдаем, скоро чемпионат стартует, и тогда уже четко будет понятно, кто из молодых влился в состав, кто прибавил, кому доверили место и так далее.
— Вы привыкли к тому, что после сборов национальной команды игроки на определенное время пропадают в клубах и вы не можете контролировать их состояние?
— Не напрягает, просто воспринимаем это как данность. Футболисты разъезжаются — и лучше понимают свое состояние. Когда проводим теорию, они на свежих эмоциях все схватывают. После
— Есть ли смысл анализировать игру с
— Всегда можно
— Матчи с Шотландией и Казахстаном будут ключевыми для выхода из группы?
— Мы набрали шесть очков в двух последних играх и теперь смотрим на ситуацию
— У тренера сборной всегда есть фамилии, которые журналисты ему называют и называют. Сейчас это Чалов. Как к этому относитесь?
— Спокойно отношусь. Но это должно быть вторым вопросом на
— У сборной России под вашим руководством еще не было соперника, который был бы похож на Шотландию, типично британскую команду? Вам интересно с таким соперником встретиться?
— Мы видели игру шотландцев с Кипром. Теперь задача — изучить соперника глубже. С первого взгляда может показаться всякое. Вы думаете, что если это Шотландия, то сразу увидим британский футбол?
— Для российского, советского человека первая ассоциация с Шотландией — Евро-92 со сборной СНГ.
— Почему? Еще есть «Селтик». Тот же известный тренер (Гордон Стракан. — Прим. «СЭ»). Против него мой «Спартак» играл в отборочном турнире Лиги чемпионов в 2007 году. Тогда был хороший матч (обе игры завершились вничью, по пенальти «Селтик» прошел дальше. — Прим. «СЭ»). Мы были удивлены, когда болельщики «Селтика» пришли в аэропорт нас поблагодарить. Видимо, игра команды их зацепила. В качестве футболиста я тоже играл в Шотландии. Помню, в матче с «Селтиком» травму получил, выступая за «Тироль». Приезжал в Шотландию и в качестве игрока сборной.
— Когда начинается плотный процесс изучения соперника?
— Мы сейчас можем наблюдать за общими вещами. Зачем мне изучать вас перед сегодняшней игрой, если за несколько дней до вызова в сборную вы получите травму? Получается, два месяца за вами слежу, а вас нет в команде. Зачем нам время терять? Когда наступит день, мы будем уже в курсе, кто здоров, а кто нет. Кипр практически все матчи в первых таймах проводил в пять защитников, во вторых — в четыре. То же самое и у нас произошло.
— На Евро сборная может быть совершенно другой?
— Прошел год с чемпионата мира, а на последнем сборе было всего 10 человек из того состава. Причем весь процесс проходит естественно. Видим, что один не играет, второй закончил, третий не готов, а
— У вас большая текучка.
— Я бы был самым счастливым человеком, если бы текучки не было.
— У вас как будто было три разных сборных — на Кубке конфедераций, чемпионате мира и сейчас.
— На Кубке конфедераций были одни защитники, потом случились травмы. Сейчас еще четыре игрока закончили карьеры в сборной.
— Констатируйте, что у вас уже третья команда.
— Может быть, через два месяца те, кто были на прошедшем чемпионате, будут в такой форме, что мне опять придется вызывать их. На сборы перед чемпионатом мира иногда вызывали игроков, которые на сегодня не готовы до конца, но потенциально они сильные. Сейчас проходят отборочные игры Евро, за два дня никого на новый уровень не выведешь, поэтому вызываем не потенциально сильного игрока, а того, кто готов. Конечно, с определенным опытом, качествами, уровнем, потому что не может быть, чтобы футболист перед сборной сыграл феноменальный матч — и тут же оказался в ней. Чемпионат мира нам подарили, а на чемпионат Европы нам надо выходить. Наша задача стратегически и тактически меняется.
Дмитрий Зеленов
Гоша Чернов