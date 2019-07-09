Власти Мордовии намерены провести матч молодежной сборной по футболу на высшем уровне

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Саранске 6 сентября, сборная России сыграет в 5-й группе, где также выступят команды Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

«Мы сделаем все по максимуму, приложим все усилия, для того чтобы матч прошел на самом высоком уровне, как мы провели отборочный матч национальной сборной против сборной Сан-Марино (матч отборочного турнира Евро-2020 прошел в Саранске 8 июня — прим. ТАСС), где установили рекорд по посещаемости стадиона и по количеству забитых мячей нашей сборной. Уверен, что Российский футбольный союз подготовит свою программу, и мы, как гостеприимный регион, подключимся и предложим свои фишки», — сказал Савилов.

Он уточнил, что власти рассчитывают на полную загрузку стадиона «Мордовия-Арена». «Будем надеяться, что наши болельщики поддержат нашу национальную команду и посмотрят на наших сербских друзей, так что будем готовиться к полному стадиону», — отметил Савилов.

Ранее глава городского округа Саранск Петр Тултаев сообщил ТАСС, что власти города еще не определились с концепцией культурной программы для гостей республики, однако в Саранске обязательно организуют «зоны гостеприимства» — несколько площадок в центре города, где пройдут концерты и будут работать летние кафе. Также в городе могут организовать пешеходную зону, однако решение об этом пока не принято.