Болельщики оставили рекордное количество заявок на билеты Евро-2020
ТАСС, 15 июля. Рекордное количество заявок поступило на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года во время первого этапа продаж. Об этом сообщает
ТАСС, 15 июля. Рекордное количество заявок поступило на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года во время первого этапа продаж. Об этом сообщает
Первый этап стартовал 12 июня и завершился 12 июля. Болельщики оставили 19,3 млн заявок. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате 2016 года во Франции, тогда количество заявок составило 11 млн. Обладатели билетов определятся по итогам жеребьевки.
Сообщается, что 81% заявок на матчи в
Следующий этап продаж запланирован на декабрь 2019 года, заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея пройдет в 12 европейских городах,