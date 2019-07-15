Болельщики оставили рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

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Первый этап стартовал 12 июня и завершился 12 июля. Болельщики оставили 19,3 млн заявок. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате 2016 года во Франции, тогда количество заявок составило 11 млн. Обладатели билетов определятся по итогам жеребьевки.

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Сообщается, что 81% заявок на матчи в Санкт-Петербурге поступил от жителей России. 1,9 млн заявок запросили на финал турнира, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Также отмечается, что заявки были получены от болельщиков из 213 стран.

Следующий этап продаж запланирован на декабрь 2019 года, заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.