На финал Евро-2020 запрошено билетов в 22 раза больше, чем вмещает стадион

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За аналогичный период перед Евро-2016 организаторы продали 11 млн билетов. При таком спросе УЕФА призывает болельщиков, чьи заявки выберут в жеребьевке, вовремя оплатить билеты. Иначе велик риск пропустить крупнейший чемпионат Европы в истории.

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На финал, который будет сыгран 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов, это в 22 раза больше, чем вмещает стадион. В рамках первой фазы в продажу поступило примерно 50% билетов на финал (около 43 500 штук). На одно место претендует 44 человека.

На матч открытия ЕВРО-2020, который пройдет 12 июня 2020 года на «Олимпико» в Риме, получено 540 тысяч заявок. В восемь раз больше вместимости стадиона. Заявки получены из 213 стран. Самым высоким спросом среди местных болельщиков пользуются билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Из России поступил 81% заявок на эти игры.