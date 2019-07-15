Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
ТАСС, 15 июля. В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы — 2020 в
ТАСС, 15 июля. В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы — 2020 в
Первая фаза продаж началась 12 июня и завершилась 12 июля. В общей сложности в ходе первого этапа продаж было оставлено 19,3 млн заявок на билеты, что является рекордом. Обладатели билетов определятся по итогам жеребьевки.
Отмечается, что примерно 81% заявок на билеты на матчи в
«Спрос на билеты нас приятно удивил — как и то, что львиную долю заявок на матчи в
Следующий этап продаж запланирован на декабрь 2019 года, заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея пройдет в 12 европейских городах,