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15:28 (мск), источник: ТАСС

Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

ТАСС, 15 июля. В ходе первой фазы продаж билетов было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Первая фаза продаж началась 12 июня и завершилась 12 июля. В общей сложности в ходе первого этапа продаж было оставлено 19,3 млн заявок на билеты, что является рекордом. Обладатели билетов определятся по итогам жеребьевки.

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Отмечается, что примерно 81% заявок на билеты на матчи в Санкт-Петербурге поступил от россиян. Из других стран больше всего заявок получено из Англии, Германии и Польши.

«Спрос на билеты нас приятно удивил — как и то, что львиную долю заявок на матчи в Санкт-Петербурге подали наши соотечественники. Уверен, что немалую роль в такой популярности Евро сыграл и чемпионат мира. Болельщики помнят эйфорию, которая была в городах, и хотят окунуться в атмосферу большого футбола», — сказал генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Следующий этап продаж запланирован на декабрь 2019 года, заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея пройдет в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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