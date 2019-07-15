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15:48 (мск), источник: ТАСС

Инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург в преддверии Евро-2020 состоится 9—11 сентября

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибудут в Санкт-Петербург с инспекционным визитом в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года с 9 по 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-служба оргкомитета Евро-2020 сообщила, что на игры турнира в Санкт-Петербурге было оставлено 994 617 заявок, 81% из которых подали российские болельщики.

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«Подготовка к чемпионату Европы продвигается планомерно, — сказал Сорокин. — Идут совещания и в правительстве, и в Санкт-Петербурге. Следующий этап — инспекционный визит УЕФА. Он пройдет с 9 по 11 сентября».

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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