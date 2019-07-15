Инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург в преддверии Евро-2020 состоится 9—11 сентября

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-служба оргкомитета Евро-2020 сообщила, что на игры турнира в Санкт-Петербурге было оставлено 994 617 заявок, 81% из которых подали российские болельщики.

«Подготовка к чемпионату Европы продвигается планомерно, — сказал Сорокин. — Идут совещания и в правительстве, и в Санкт-Петербурге. Следующий этап — инспекционный визит УЕФА. Он пройдет с 9 по 11 сентября».

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.