Инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург в преддверии Евро-2020 состоится 9—11 сентября
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибудут в
МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибудут в
В понедельник
«Подготовка к чемпионату Европы продвигается планомерно, — сказал Сорокин. — Идут совещания и в правительстве, и в
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах,
Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.