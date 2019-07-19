УЕФА оштрафовал Украину за поведение фанатов на отборе Евро-2020 с сербами

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла 7 июня во Львове и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Как отмечается, против украинской стороны было возбуждено дисциплинарное дело по обвинениям в использовании фанатами пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке лестничных проходов и поджигании предметов. В итоге ФФУ оштрафована на 15250 евро за пиротехнику и блокировку лестниц, по остальным пунктам обвинений дело закрыто.

Евро-2020. Отборочные Группа B, 7.06.2019, 21:45 Украина 5 Сербия 0

Также УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Греции на 63500 евро за поведение болельщиков в домашнем отборочном матче против команды Италии (0:3). Греческая сторона была наказана за пиротехнику, бросание на поле посторонних предметов, блокировку лестничных проходов, задержку начала матча, а также за закрытие ворот для экстренных служб. При этом закрыто дисциплинарное дело в отношении главного тренера сборной Греции Ангелоса Анастасиадиса за задержку начала игры.

Евро-2020. Отборочные Группа J, 8.06.2019, 21:45 Греция 0 Италия 3

Кроме того, УЕФА снял с Латвии обвинения в расистском поведении болельщиков в матче против сборной Израиля (0:3), а также наказал Федерацию футбола Румынии проведением ближайшего домашнего матча молодежной команды страны с частично закрытыми трибунами из-за дискриминационных выходок болельщиков в игре против молодежной сборной Хорватии (4:1). Также румынская сторона заплатит штраф в 2000 евро.