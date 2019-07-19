Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Первый дивизион
20.07
Луч
Томь
Футбол. Первый дивизион
20.07
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
20.07
Енисей
Ротор
Футбол. Премьер-лига
20.07
Уфа
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА оштрафовал Украину за поведение фанатов на отборе Евро-2020 с сербами

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) на сумму более 15 тысяч евро за поведение украинских фанатов во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Сербии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла 7 июня во Львове и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Как отмечается, против украинской стороны было возбуждено дисциплинарное дело по обвинениям в использовании фанатами пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке лестничных проходов и поджигании предметов. В итоге ФФУ оштрафована на 15250 евро за пиротехнику и блокировку лестниц, по остальным пунктам обвинений дело закрыто.

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 7.06.2019, 21:45

Украина5Сербия0

Также УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Греции на 63500 евро за поведение болельщиков в домашнем отборочном матче против команды Италии (0:3). Греческая сторона была наказана за пиротехнику, бросание на поле посторонних предметов, блокировку лестничных проходов, задержку начала матча, а также за закрытие ворот для экстренных служб. При этом закрыто дисциплинарное дело в отношении главного тренера сборной Греции Ангелоса Анастасиадиса за задержку начала игры.

Евро-2020. Отборочные
Группа J, 8.06.2019, 21:45

Греция0Италия3

Кроме того, УЕФА снял с Латвии обвинения в расистском поведении болельщиков в матче против сборной Израиля (0:3), а также наказал Федерацию футбола Румынии проведением ближайшего домашнего матча молодежной команды страны с частично закрытыми трибунами из-за дискриминационных выходок болельщиков в игре против молодежной сборной Хорватии (4:1). Также румынская сторона заплатит штраф в 2000 евро.

Евро-2020. Отборочные
Группа G, 7.06.2019, 21:45

Латвия0Израиль3
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сербия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Израиль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Греция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет успеха Загитовой
Ослепительная возлюбленная лидера российских волейболистов (фото)
«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России
«Ростов» обвинил «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА
Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ
РПЛ учредила награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона
Оденься как Бекхэм. Краткий (и простой) гид
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь