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15:03 (мск), источник: ТАСС

Болельщикам сборной России по футболу на матч в Шотландии будет выделено около 600 билетов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Шотландская футбольная ассоциация предложила Российскому футбольному союзу около 600 билетов на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ассоциации.

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Матч между сборными Шотландии и России пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Вместимость арены составляет 51 866 зрителей.

«Мы предложили Российскому футбольному союзу чуть более 600 билетов на матч, который состоится 6 сентября. Мы выделили то количество билетов, которое было запрошено», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом в организации отметили, что у болельщиков из России не будет возможности приобрести билеты на другие сектора стадиона, за исключением того, который будет выделен специально для них.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). Помимо выездной игры в Глазго, сборная России 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана. 10 октября россияне и шотландцы сыграют в «Лужниках».

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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