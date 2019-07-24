Болельщикам сборной России по футболу на матч в Шотландии будет выделено около 600 билетов

«Мы предложили Российскому футбольному союзу чуть более 600 билетов на матч, который состоится 6 сентября. Мы выделили то количество билетов, которое было запрошено», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом в организации отметили, что у болельщиков из России не будет возможности приобрести билеты на другие сектора стадиона, за исключением того, который будет выделен специально для них.