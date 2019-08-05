Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия — Казахстан составит 750 рублей

Отмечается, что болельщики смогут приобрести до четырех билетов в одни руки.
Сборная России проведет матч с командой Казахстана 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи — 21:45 мск. В первом матче, который прошел 24 марта в Нур-Султане, российские футболисты разгромили казахстанцев со счетом 4:0. 6 сентября россияне сыграют на выезде против команды Шотландии.
Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).
Стадион «Калининград» был построен к чемпионату мира по футбол, прошедшему летом 2018 года в России. Арена приняла четыре встречи группового этапа турнира. В октябре на арене прошел матч Лиги наций Россия — Швеция (0:0), в апреле стадион принял два матча чемпионата Европы по регби среди юниоров. Арена является домашним стадионом калининградской «Балтики» и вмещает 35 016 человек.