Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия — Казахстан составит 750 рублей

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что болельщики смогут приобрести до четырех билетов в одни руки.

Сборная России проведет матч с командой Казахстана 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало встречи — 21:45 мск. В первом матче, который прошел 24 марта в Нур-Султане, российские футболисты разгромили казахстанцев со счетом 4:0. 6 сентября россияне сыграют на выезде против команды Шотландии.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).