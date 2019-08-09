Центр подготовки волонтеров Петербурга к ЧЕ-2020 получил более 5 тыс. заявок из 14 стран

«Уже более пяти тысяч заявок подано из 14 стран, в частности, Франции, Китая, Германии, Китая. Большинство заявок, конечно, из России», — сказал он, отметив, что в итоге будут отобраны 1,5 тыс. человек, которые пройдут обучение в центре и станут городскими волонтерами на турнире.

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Глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец отметила, что целью волонтерской программы является не только помощь болельщикам во время турнира, но и привлечение в город молодых и талантливых людей. «Наша задача показать, что Санкт-Петербург готов принять и жителей других субъектов России, и других стран. Потому что только так мы сможем аккумулировать тут нужные нам силы для совершения социального и экономического прорыва», — сказала Аблец.

Она отметила, что все участники волонтерской программы могут рассчитывать на различные бонусы. Например, волонтерская деятельность засчитывается в плюс при поступлении во многие вузы Петербурга.

В августе пройдет рекламный тур волонтерской программы Петербурга, в рамках которого команда центра посетит Москву, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Тур начнется в столице России 11 августа и завершится в Нижнем Новгороде 22 августа.