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14:22 (мск), источник: ТАСС

Центр подготовки волонтеров Петербурга к ЧЕ-2020 получил более 5 тыс. заявок из 14 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Центр подготовки волонтеров Санкт-Петербурга, которые будут помогать болельщикам во время чемпионата Европы по футболу 2020 года, принял уже более 5 тыс. заявок от жителей 14 стран. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель центра Георгий Борисов.

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«Уже более пяти тысяч заявок подано из 14 стран, в частности, Франции, Китая, Германии, Китая. Большинство заявок, конечно, из России», — сказал он, отметив, что в итоге будут отобраны 1,5 тыс. человек, которые пройдут обучение в центре и станут городскими волонтерами на турнире.

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Глава комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец отметила, что целью волонтерской программы является не только помощь болельщикам во время турнира, но и привлечение в город молодых и талантливых людей. «Наша задача показать, что Санкт-Петербург готов принять и жителей других субъектов России, и других стран. Потому что только так мы сможем аккумулировать тут нужные нам силы для совершения социального и экономического прорыва», — сказала Аблец.

Она отметила, что все участники волонтерской программы могут рассчитывать на различные бонусы. Например, волонтерская деятельность засчитывается в плюс при поступлении во многие вузы Петербурга.

В августе пройдет рекламный тур волонтерской программы Петербурга, в рамках которого команда центра посетит Москву, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Тур начнется в столице России 11 августа и завершится в Нижнем Новгороде 22 августа.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

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