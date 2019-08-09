Центр подготовки волонтеров Петербурга к ЧЕ-2020 получил более 5 тыс. заявок из 14 стран

«Уже более пяти тысяч заявок подано из 14 стран, в частности, Франции, Китая, Германии, Китая. Большинство заявок, конечно, из России», — сказал он, отметив, что в итоге будут отобраны 1,5 тыс. человек, которые пройдут обучение в центре и станут городскими волонтерами на турнире.
Глава комитета по молодежной политике
Она отметила, что все участники волонтерской программы могут рассчитывать на различные бонусы. Например, волонтерская деятельность засчитывается в плюс при поступлении во многие вузы Петербурга.
В августе пройдет рекламный тур волонтерской программы Петербурга, в рамках которого команда центра посетит Москву,
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах.