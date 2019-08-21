Кому нужнее Чалов и Шапи — первой сборной или молодежке?
В ближайшие дни мы снова будем обсуждать выбор Черчесова.
В ближайшие дни мы снова будем обсуждать выбор Черчесова.
Дмитрий Симонов
В сентябре первая и молодежные сборные России проведут по две официальные встречи. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Шотландией 6 сентября и дома с Казахстаном 9 сентября. Молодежка Михаила Галактионова стартует в отборочном турнире чемпионата Европы U-21: 6 сентября домашний матч с Сербией, 10-го — гостевой с Болгарией.
Ситуация с главной сборной известна и понятна. Выезд в Шотландию стратегически важен, с учетом турнирной ситуации там устроит даже ничья, а победа, откровенно говоря, практически снимет все вопросы о попадании на Евро-2020. Ну, а игра дома с казахами — объективно самая простая и проходная в отборочной кампании, проблем возникнуть не должно.
В 2013-м молодежку возглавлял Николай Писарев, его правой рукой был Игорь Шалимов, а ключевыми игроками — Смолов, Черышев, Щенников, Шатов, Бурлак, Беляев, Петров (тогда еще опорник, а не фланговый защитник), Кокорин (пропустил Евро), Дзагоев (пропустил отбор, но приехал на Евро). Состав — ломовой, многие футболисты потом стали звездами первой сборной.
Кажется, именно у нынешнего созыва молодежки есть хорошие шансы повторить успех прошлого
Остается понять, кто из ребят поедет в молодежку, а кто в первую сборную. Понятно, что любому футболисту и его персональным фанатам хочется оказаться в главной команде страны. Но вопросов два. Первый — в какой роли игрок приедет. И второй — как это соотносится с интересами российского футбола, где стараются формировать общую стратегию и учитывать потребности всех представителей института сборных команд. Так было не всегда. Мы, например, помним, как молодежку в свое время при Гусе Хиддинка обезглавили в решающий момент, забрав в штаб к голландцу Александра Бородюка.
Состав молодежки будет объявлен, по моим данным, в конце рабочей недели. Состав первой сборной — видимо, в понедельниквторник. Понятно, что травмы еще могут случиться, но в текущей ситуации состав на Шотландию можно обрисовать уже сейчас. Поскольку на подготовку к матчу опять будет всего несколько дней, штаб Черчесова вряд ли станет изобретать
Никаких поводов менять Дзюбу на острие (Артем играет великолепно, тащит «Зенит», лидирует по системе «гол + пас») и переходить на схему с двумя форвардами нет. Группу атаки сложно представить без Головина и Миранчуков, которые выглядят летом просто блистательно. Также есть Смолов, прекрасно сыгранный с Миранчуками, Ионов, который переживает вторую молодость в «Ростове», и универсал Ерохин. В опорной зоне пока выглядит основной связка Зобнин — Оздоев (оба постоянно выходят на поле в клубах) либо как альтернатива столь же бессменный в «Локомотиве» Баринов. Полагаю, в сборную могут быть вызваны Бакаев и Ахметов, возможно также Жемалетдинов, Гулиев и мегаоткрытие сезона Соболев, все они переросли молодежку. Это по средней линии и атаке.
Отдельно скажу про вратаря. У Черчесова нет ни малейшего повода менять Гильерме на посту номер один. Кто будет запасными, не столь важно.
Понимаю, что у подъезда моего дома уже стоит с факеламии вилами многомиллионный
Предположить замену Дзюбы на Чалова в стартовом составе мне трудно даже в теории: Артем — вожак и капитан с огромным опытом в сборной, плюс он находится в лучшей форме и в
Убежден, что если бы молодежка в сентябре НЕ играла, Чалов 100% должен был бы составить тройку форвардов с Дзюбой и Смоловым. Сафонов и Максименко могли бы войти в бригаду голкиперов. Вызов Шапи, Дивеева, Облякова тоже выглядел бы логично и правильно. Все это даже не подлежало бы сомнениями.
Но молодежка — есть! Она в эти сроки играет! Она имеет шанс выйти на свой Евро! Она нуждается в своих лидерах, которые в первой сборной пока объективно будут на
На мой взгляд, ответ очевиден. В то же время уверен — очевиден далеко не всем, в частности персональным поклонникам игроков и болельщикам их клубов. И их тоже можно понять.
В ближайшие дни мы узнаем решения тренерских штабов. По сути, все будет известно со дня на день — когда объявят состав молодежки. Черчесову предстоит сложнейший выбор — оставить игроков себе или, отхватив привычный уже народный гнев, поделиться с Галактионовым такими нужными молодежке футболистами. Важно и другое:
Ну, а главный плюс всей ситуации я вижу в том, что в России появилось достаточное количество молодых футболистов, чтобы у главного тренера сборной появилась дополнительная головная боль. Тот случай, когда ее и правда можно назвать в
Хотя фанаты Чалова уже точат ножи, а Хабиб точно знает, кого вызовет в октагон.