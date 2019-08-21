Кому нужнее Чалов и Шапи — первой сборной или молодежке?

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Дмитрий Симонов

В сентябре первая и молодежные сборные России проведут по две официальные встречи. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Шотландией 6 сентября и дома с Казахстаном 9 сентября. Молодежка Михаила Галактионова стартует в отборочном турнире чемпионата Европы U-21: 6 сентября домашний матч с Сербией, 10-го — гостевой с Болгарией.

Ситуация с главной сборной известна и понятна. Выезд в Шотландию стратегически важен, с учетом турнирной ситуации там устроит даже ничья, а победа, откровенно говоря, практически снимет все вопросы о попадании на Евро-2020. Ну, а игра дома с казахами — объективно самая простая и проходная в отборочной кампании, проблем возникнуть не должно.

У молодежной сборной все только начинается. В последний раз наша команда U-21 выступала на чемпионате Европы в 2013 году, до и после того турнира результаты в отборах оказывались провальными.

В 2013-м молодежку возглавлял Николай Писарев, его правой рукой был Игорь Шалимов, а ключевыми игроками — Смолов, Черышев, Щенников, Шатов, Бурлак, Беляев, Петров (тогда еще опорник, а не фланговый защитник), Кокорин (пропустил Евро), Дзагоев (пропустил отбор, но приехал на Евро). Состав — ломовой, многие футболисты потом стали звездами первой сборной.

Кажется, именно у нынешнего созыва молодежки есть хорошие шансы повторить успех прошлого топ-поколения — и попасть на большой турнир. Лидеры с серьезным опытом РПЛ и еврокубков, с постоянной игровой практикой и высокими результатами есть в каждой линии. На место в воротах претендуют Сафонов («Краснодар») и Максименко («Спартак»). В защите — Дивеев (ЦСКА) и Рассказов («Спартак»). В средней линии — Обляков (ЦСКА). В атаке — сплошные бриллианты: Чалов, Игнатьев, Шапи, за прошлый сезон забившие под 30 голов в общей сложности. Плюс группа «на подступах»: Ломовицкий (права принадлежат «Спартаку», сейчас арендован «Арсеналом»), Глушенков («Спартак»), Евгеньев («Динамо»), Глебов («Ростов»), Уткин («Краснодар»)… На мой взгляд, такого сильного состава и правда не было со времен «Смолова-Черышева-2013» (они, кстати, тогда, мягко говоря, не дружили). Ключевое — это игровая практика в серьезных клубах.

Остается понять, кто из ребят поедет в молодежку, а кто в первую сборную. Понятно, что любому футболисту и его персональным фанатам хочется оказаться в главной команде страны. Но вопросов два. Первый — в какой роли игрок приедет. И второй — как это соотносится с интересами российского футбола, где стараются формировать общую стратегию и учитывать потребности всех представителей института сборных команд. Так было не всегда. Мы, например, помним, как молодежку в свое время при Гусе Хиддинка обезглавили в решающий момент, забрав в штаб к голландцу Александра Бородюка.

Состав молодежки будет объявлен, по моим данным, в конце рабочей недели. Состав первой сборной — видимо, в понедельниквторник. Понятно, что травмы еще могут случиться, но в текущей ситуации состав на Шотландию можно обрисовать уже сейчас. Поскольку на подготовку к матчу опять будет всего несколько дней, штаб Черчесова вряд ли станет изобретать что-то новое и сработает по классике, поставив на сыгранность и отработанность схем. Тренеры сборной не боятся эксприментов: мы помним переход на новую расстановку перед ЧМ-2018, формирование экстренной новой пары центральных защитников и сенсационную замену Смолова на Дзюбу прямо по ходу турнира. Но для радикального вмешательства нужно время на подготовку и отработку — Черчесов не раз подчеркивал это в своих интервью. А за три-четыре дня ничему существенно новому научить невозможно, тут идет чистый’менеджмент людьми.

Никаких поводов менять Дзюбу на острие (Артем играет великолепно, тащит «Зенит», лидирует по системе «гол + пас») и переходить на схему с двумя форвардами нет. Группу атаки сложно представить без Головина и Миранчуков, которые выглядят летом просто блистательно. Также есть Смолов, прекрасно сыгранный с Миранчуками, Ионов, который переживает вторую молодость в «Ростове», и универсал Ерохин. В опорной зоне пока выглядит основной связка Зобнин — Оздоев (оба постоянно выходят на поле в клубах) либо как альтернатива столь же бессменный в «Локомотиве» Баринов. Полагаю, в сборную могут быть вызваны Бакаев и Ахметов, возможно также Жемалетдинов, Гулиев и мегаоткрытие сезона Соболев, все они переросли молодежку. Это по средней линии и атаке.

Отдельно скажу про вратаря. У Черчесова нет ни малейшего повода менять Гильерме на посту номер один. Кто будет запасными, не столь важно.

Понимаю, что у подъезда моего дома уже стоит с факеламии вилами многомиллионный фан-клуб Феди Чалова в фирменных свитшотах, весь Краснодарский край, а такжелично Хабиб Нурмагомедов (и это, если честно, самое страшное). Но в текущий момент в сборной лично я не вижу для Чалова, Шапи, Облякова, Сафонова, Максименко других ролей, чем участники тренировок. Шапи даже в «Краснодаре» не проводит полные матчи — наверное, он может выйти в концовке встречи и пробить.

Чалов не сыгран в основе ни с кем, кроме Фернандеса, он никогда не играл в паре с Дзюбой, и сборную точно СЕЙЧАС не будут перестраивать под него.

Предположить замену Дзюбы на Чалова в стартовом составе мне трудно даже в теории: Артем — вожак и капитан с огромным опытом в сборной, плюс он находится в лучшей форме и в июле-августе более результативен, чем неопытный конкурент, то есть аргументов против Дзюбы попросту нет. Значит, Федора-младшего можно рассматривать как джокера на считанные минуты — но будет ли он полезнее Федора-старшего в такой момент?

Убежден, что если бы молодежка в сентябре НЕ играла, Чалов 100% должен был бы составить тройку форвардов с Дзюбой и Смоловым. Сафонов и Максименко могли бы войти в бригаду голкиперов. Вызов Шапи, Дивеева, Облякова тоже выглядел бы логично и правильно. Все это даже не подлежало бы сомнениями.

Но молодежка — есть! Она в эти сроки играет! Она имеет шанс выйти на свой Евро! Она нуждается в своих лидерах, которые в первой сборной пока объективно будут на вторых-третьих ролях. Что лучше условному Облякову или Шапи — провести две полные встречи с высочайшим накалом и с большой ответственностью или полторы недели потренироваться с Дзюбой и Головиным? А опыт на тренировках пусть обретают более взрослые Соболев, Бакаев или Ахметов.

Читайте также Хабиб снова дает советы. Теперь Нурмагомедов подсказывает состав Черчесову

На мой взгляд, ответ очевиден. В то же время уверен — очевиден далеко не всем, в частности персональным поклонникам игроков и болельщикам их клубов. И их тоже можно понять. Кто-то наверняка сильно о расстроится. Например, Хабиб.

В ближайшие дни мы узнаем решения тренерских штабов. По сути, все будет известно со дня на день — когда объявят состав молодежки. Черчесову предстоит сложнейший выбор — оставить игроков себе или, отхватив привычный уже народный гнев, поделиться с Галактионовым такими нужными молодежке футболистами. Важно и другое: как-то или иное решение воспримут сами спортсмены, которые считают себя уже состоявшимися звездами. Личные амбиции никто не отменял. Любой игрок тайно думает про себя, что он лучший из лучших. Поводы у каждого из ребят, которых я называл выше, есть — приглашение из Англии и голы (впрочем, летом форму Чалова нельзя назвать оптимальной, в целом армейский клуб испытывает сложности в атаке), победа над «Порту», уверенная игра в РПЛ и так далее.

Ну, а главный плюс всей ситуации я вижу в том, что в России появилось достаточное количество молодых футболистов, чтобы у главного тренера сборной появилась дополнительная головная боль. Тот случай, когда ее и правда можно назвать в какой-то степени приятной.