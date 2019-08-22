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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чалов вызван в молодежную сборную России на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2021

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежную сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командами Сербии и Болгарии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча с командой Сербии состоится 6 сентября в Саранске, со сборной Болгарии — 10 сентября в Софии. Перед играми молодежная России соберется 1 сентября в Новогорске, а 4 сентября отправится в Саранск.

Полностью состав молодежной сборной России на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»);.

защитники: Юрий Горшков («Чертаново» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин» Казань);.

полузащитники: Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва);.

нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

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