«Команда почти укомплектована». Билек — о составе сборной Казахстана, травме Зайнутдинова и вылете клубов из Лиги Европы

Источник: kff.kz

О составе сборной

К сегодняшнему дню команда уже почти полностью укомплектована — остается определиться насчет двух-трех позиций. Мы сделаем это по итогам домашних игр «Тобола» и «Ордабасы» (интервью состоялось до старта игр 24-го тура КПЛ). Окончательный состав может быть таким, какой мы планируем уже сейчас. Хотя позже в национальную команду дополнительно могут быть включены и другие футболисты. Сюрпризы? Надо дождаться понедельника. Мы хотим увидеть больше казахстанских игроков на поле, отвечающих необходимому уровню, которые могли бы дополнить состав национальной команды позже.

О казахстанских игроках в зарубежных чемпионатах

Конечно, следим за всеми такими игроками, которые играют за границей и которые могут потенциально попасть в национальную команду. Делаем обзор их игр и держим их кандидатуры в голове.

О травме Зайнутдинова

Для нас он интересный игрок, мы держим с ним контакт, несколько раз звонили, но к сожалению, он не сможет принять участие в двух матчах.

О выступлении казахстанских клубов в еврокубках

«Тобол», «Ордабасы», «Кайрат» — они были близки. К сожалению, футбол не предсказуем, не всегда получается так, как бы нам хотелось. Для вас, для казахстанского футбола такие матчи дают большой опыт. Но пока такого опыта не хватает. Для нас, тренеров сборной, было бы лучше, если бы больше казахстанских клубов играли в тяжелых европейских матчах. Но пока для нас это болезненный вопрос.

Это не так просто — побеждать в таких матчах. Мы не были хуже, чем соперники. Отсутствовал последний шаг, который казахстанским клубам не удалось сделать. Это не так просто.

О матчах с Кипром и Россией

Очень тяжелые, но и очень важные игры для нас. Сначала нас ждет матч с Кипром. Эта команда выглядела крепко во всех предыдущих играх этой квалификации. России проиграли 0:1, Шотландии — 0:1, Бельгии — 0:2. Очень тяжелый соперник, но мы во всех матчах будем играть так, как и играли ранее, а если все будут в хорошей спортивной форме и будут хорошо себя чувствовать, то мы имеем шансы добиться положительного результата.