Без Чалова и Соболева, но с Жирковым. Что нужно знать о составе сборной России

Источник: РИА "Новости"

26 августа в обед официальный сайт РФС обнародовал список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Шотландии (6 сентября в гостях) и Казахстана (9 сентября дома).

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург). Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания). Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

Что обращает на себя внимание.

Минус вратарь и нападающий

По сравнению с июньским вариантом, перед играми с Сан-Марино и Кипром, обойма сборной сузилась — с 28 до 26 человек. Квартеты вратарей и нападающих росчерком пера Станислава Саламовича превратились в два трио. Вместо здорового Песьякова и травмированного Шунина Черчесов вызвал свежеиспечённого сочинца Джанаева, тогда как в линии атаки свежих лиц нет — всё те же Дзюба, Смолов и Комличенко.

Черчесов «одолжил» Чалова молодёжке

30 голов и 16 результативных передач в РПЛ не хватило Фёдору Чалову, чтобы убедить Черчесова в своей необходимости первой сборной. Не в смутной перспективе — здесь и сейчас. Нечто подобное «армеец» проходил в молодёжке, где главным аргументом в пользу его конкурента по линии атаки называлось умение — нет, не поражать чужие ворота — вести единоборства. Конкурент из «молодёжного» возраста вышел, Чалов — остаётся. Вот Черчесов с Галактионовым и рассудили: чем сидеть 6 сентября на шотландской лавке (а кто-то сомневается, что так оно и было бы?), пусть лучше с сербскими ровесниками сразится. А за главную сборную как-нибудь потом сыграет. Может быть. Если заслужит.

Возвращение Жиркова

В общей сложности позиции в сборной сохранил 21 исполнитель. Как несложно сосчитать, выпали из обоймы семеро — Песьяков, Шунин, Сорокин, Чернов, Мирзов, Обляков и Чалов. Обоих «армейцев» Черчесов «одолжил» коллеге Галактионову. В группе «возвращенцев» бросается в глаза фамилия Жиркова — последнего из «могикан Евро-2008». В предыдущий раз 36-летний бек выходил на поле с орлом на груди в марте в Бельгии (1:3). В случае участия в обоих сентябрьских матчах Юрий достигнет очередной круглой даты — 90 матчей за сборную.

Помимо Джанаева и Жиркова возвращены в команду Караваев, Ерохин и Черышев. Защитник «Витесса» неоднократно тренировался со сборной, но пока не играл (как и Бакаев). Возможно, теперь наконец дебютирует, учитывая проблемы на левом фланге. Если бы их не существовало, тренер вряд ли стал бы беспокоить заслуженного ветерана отечественного футбола, а Караваев способен сработать на обеих бровках.

Источник: РИА "Новости"

Лучший бомбардир РПЛ — вне списка