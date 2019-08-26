Без Чалова и Соболева, но с Жирковым. Что нужно знать о составе сборной России
Что нужно знать о составе сборной России.
Что нужно знать о составе сборной России.
26 августа в обед официальный сайт РФС обнародовал список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Шотландии (6 сентября в гостях) и Казахстана (9 сентября дома).
Что обращает на себя внимание.
По сравнению с июньским вариантом, перед играми с
30 голов и 16 результативных передач в РПЛ не хватило Фёдору Чалову, чтобы убедить Черчесова в своей необходимости первой сборной. Не в смутной перспективе — здесь и сейчас. Нечто подобное «армеец» проходил в молодёжке, где главным аргументом в пользу его конкурента по линии атаки называлось умение — нет, не поражать чужие ворота — вести единоборства. Конкурент из «молодёжного» возраста вышел, Чалов — остаётся. Вот Черчесов с Галактионовым и рассудили: чем сидеть 6 сентября на шотландской лавке (а
В общей сложности позиции в сборной сохранил 21 исполнитель. Как несложно сосчитать, выпали из обоймы семеро — Песьяков, Шунин, Сорокин, Чернов, Мирзов, Обляков и Чалов. Обоих «армейцев» Черчесов «одолжил» коллеге Галактионову. В группе «возвращенцев» бросается в глаза фамилия Жиркова — последнего из «могикан Евро-2008». В предыдущий раз 36-летний бек выходил на поле с орлом на груди в марте в Бельгии (1:3). В случае участия в обоих сентябрьских матчах Юрий достигнет очередной круглой даты — 90 матчей за сборную.
Помимо Джанаева и Жиркова возвращены в команду Караваев, Ерохин и Черышев. Защитник «Витесса» неоднократно тренировался со сборной, но пока не играл (как и Бакаев). Возможно, теперь наконец дебютирует, учитывая проблемы на левом фланге. Если бы их не существовало, тренер вряд ли стал бы беспокоить заслуженного ветерана отечественного футбола, а Караваев способен сработать на обеих бровках.
Лучшее лето в карьере проживает Александр Соболев: шесть голов в семи матчах РПЛ говорят сами за себя. Допускаю, что в глубине души нападающий «Крыльев» надеялся на звонок/факс/смс из РФС. Не дождался. Тут в последовательности Черчесову не откажешь: у лучшего бомбардира прошлого сезона