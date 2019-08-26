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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Без Чалова и Соболева, но с Жирковым. Что нужно знать о составе сборной России

Что нужно знать о составе сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

26 августа в обед официальный сайт РФС обнародовал список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Шотландии (6 сентября в гостях) и Казахстана (9 сентября дома).

  • Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).
  • Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
  • Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
  • Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

Что обращает на себя внимание.

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Минус вратарь и нападающий

По сравнению с июньским вариантом, перед играми с Сан-Марино и Кипром, обойма сборной сузилась — с 28 до 26 человек. Квартеты вратарей и нападающих росчерком пера Станислава Саламовича превратились в два трио. Вместо здорового Песьякова и травмированного Шунина Черчесов вызвал свежеиспечённого сочинца Джанаева, тогда как в линии атаки свежих лиц нет — всё те же Дзюба, Смолов и Комличенко.

Черчесов «одолжил» Чалова молодёжке

30 голов и 16 результативных передач в РПЛ не хватило Фёдору Чалову, чтобы убедить Черчесова в своей необходимости первой сборной. Не в смутной перспективе — здесь и сейчас. Нечто подобное «армеец» проходил в молодёжке, где главным аргументом в пользу его конкурента по линии атаки называлось умение — нет, не поражать чужие ворота — вести единоборства. Конкурент из «молодёжного» возраста вышел, Чалов — остаётся. Вот Черчесов с Галактионовым и рассудили: чем сидеть 6 сентября на шотландской лавке (а кто-то сомневается, что так оно и было бы?), пусть лучше с сербскими ровесниками сразится. А за главную сборную как-нибудь потом сыграет. Может быть. Если заслужит.

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Возвращение Жиркова

В общей сложности позиции в сборной сохранил 21 исполнитель. Как несложно сосчитать, выпали из обоймы семеро — Песьяков, Шунин, Сорокин, Чернов, Мирзов, Обляков и Чалов. Обоих «армейцев» Черчесов «одолжил» коллеге Галактионову. В группе «возвращенцев» бросается в глаза фамилия Жиркова — последнего из «могикан Евро-2008». В предыдущий раз 36-летний бек выходил на поле с орлом на груди в марте в Бельгии (1:3). В случае участия в обоих сентябрьских матчах Юрий достигнет очередной круглой даты — 90 матчей за сборную.

Помимо Джанаева и Жиркова возвращены в команду Караваев, Ерохин и Черышев. Защитник «Витесса» неоднократно тренировался со сборной, но пока не играл (как и Бакаев). Возможно, теперь наконец дебютирует, учитывая проблемы на левом фланге. Если бы их не существовало, тренер вряд ли стал бы беспокоить заслуженного ветерана отечественного футбола, а Караваев способен сработать на обеих бровках.

Источник: РИА "Новости"

Лучший бомбардир РПЛ — вне списка

Лучшее лето в карьере проживает Александр Соболев: шесть голов в семи матчах РПЛ говорят сами за себя. Допускаю, что в глубине души нападающий «Крыльев» надеялся на звонок/факс/смс из РФС. Не дождался. Тут в последовательности Черчесову не откажешь: у лучшего бомбардира прошлого сезона Премьер-Лиги оснований рассчитывать на вызов уж точно не меньше, чем у лидера текущей гонки. Дилемму — Чалов или Соболев? — Черчесов разрешил просто: не взял обоих. Теперь, по крайней мере, ему не придётся объяснять, чем один лучше/хуже другого. За Смолова говорит опыт, за Дзюбу — авторитет, за Комличенко — результативность. Если Николай отсидит два по 90 в запасе, общественность вряд ли забурлит. «Неподъёмный» Чалов неминуемо вызвал бы неудобные вопросы.

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