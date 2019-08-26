Газзаев назвал оптимальным состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отбора ЧЕ

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на ближайшие матчи, в него вошли 26 футболистов.

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«Состав полностью оптимален, вызваны сильнейшие игроки, которые есть в распоряжении тренерского штаба, — сказал Газзаев. — Это касается и вратарской линии, и обороны, и средней линии атаки. Возможно, не все приглашенные игроки получали достаточный уровень практики в составе национальной сборной, и все же их попадание в состав не вызывает вопросов».

В числе вызванных футболистов значится 24-летний форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко. На текущий момент он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Чехии с пятью голами в активе после четырех встреч. «Комличенко — молодой игрок, который демонстрирует высокую результативность в чешской лиге, что далеко не так просто, — отметил собеседник агентства. — Думаю, эта линия нападения, в которую также входят Артем Дзюба и Федор Смолов, сможет хорошо показать себя, я поддерживаю этот выбор».