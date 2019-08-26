Черчесов: Состав сборной России по футболу формировался с учетом стиля игры соперников

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник был опубликован состав сборной России, в который вошли 26 игроков. 1 сентября национальная команда начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020. Встреча против сборной Шотландии состоится 6 сентября в Глазго, игра против казахстанцев — 9 сентября в Калининграде.

Чемпионат уже стартовал, в Кубке [России] тоже состоялись матчи — то, что мы видим, то и анализируем. Отсюда и тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что впереди матчи с Шотландией и Казахстаном, это совершенно разные по стилю команды. Поэтому надо брать не просто игроков, а тех, кто будет участвовать в матчах, в тактическом плане они должны нам соответствовать. Станислав Черчесов

«У нас нет колебаний, есть четкий анализ, который дает нам информацию, чтобы того или иного игрока приглашать в команду, — отметил он, отвечая на вопрос, были ли какие-то сомнения при определении состава. — Естественно, учитывается соперник. Мы не просто собираем команду, а ту, которая будет играть с определенными соперниками. Если бы мы играли с другими соперниками, возможно, состав был бы другой».

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Также главный тренер высказался по поводу невызова нескольких игроков, в том числе нападающего ЦСКА Федора Чалова, в национальную команду. Форвард армейцев был приглашен в молодежную сборную России, которая в сентябре проведет отборочные матчи чемпионата Европы для игроков не старше 21 года против команд Сербии и Болгарии.

«У молодежной сборной официальные матчи, — подчеркнул Черчесов. — У нас принцип — если игрок молодежной сборной, который у нас есть, не планируется в основной состав первой сборной, значит он должен играть там, он больше пользы принесет. Это и по Чалову, и по другим, кто себя проявляет в чемпионате. Есть игроки, которые проявляют себя, но есть и те, кто уже играл у нас, имеет определенный опыт».