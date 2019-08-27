Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Олимпиакос П
Футбол. Зарубежный
26.08
Интер
Лечче
40
Футбол. Премьер-лига
26.08
Урал
Сочи
31
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
22Российские теннисистки за пределами корта
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи квалификации Евро-2020 против Кипра и России

Игры пройдут на выезде.

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер национальной сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на гостевые матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра и России, сообщается на сайте КФФ.

В список вошли 23 игрока:

Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»).

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия).

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).

Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — «Кайрат»), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — «Жетысу»), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — «Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — «Тобол»), Роман Муртазаев («Астана»).

Матч Кипр — Казахстан состоится 6 сентября, а Россия — Казахстан — 9 сентября.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Крутое пике лидера, или что нужно знать о претендентах на выход в КПЛ-2020
Уничтожение Шараповой. Серена давно так не наказывала Марию
«Краснодару» надо отыграть 4 мяча для выхода в групповой этап ЛЧ
«Играли ужасно». Стоит ли верить в сборную России по баскетболу?
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«На льду зверь, дома памперсы меняет». Как сын изменил Овечкина
Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы РПЛ
Английский футбольный клуб близок к исключению из лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь