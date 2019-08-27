Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи квалификации Евро-2020 против Кипра и России
Игры пройдут на выезде.
Игры пройдут на выезде.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на гостевые матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра и России, сообщается на сайте КФФ.
В список вошли 23 игрока:
Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»).
Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия).
Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).
Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).
Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — «Кайрат»), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — «Жетысу»), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — «Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — «Тобол»), Роман Муртазаев («Астана»).
Матч Кипр — Казахстан состоится 6 сентября, а Россия — Казахстан — 9 сентября.