Названа официальная причина отсутствия Меркеля в сборной Казахстана по футболу
Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление, в котором разъяснила отсутствие в составе национальной сборной Александра Меркеля, сообщают Vesti.kz.
Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление, в котором разъяснила отсутствие в составе национальной сборной Александра Меркеля, сообщают Vesti.kz.
Напомним, сегодня был опубликован список игроков, которые отправятся на гостевые матчи квалификационного раунда Евро-2020 против Кипра и России. В нем не оказалось полузащитника голландского «Хераклеса».
«Тренерский штаб национальной сборной Казахстана заинтересован в выступлении футболиста голландского клуба «Хераклес» Александра Меркеля за казахстанскую сборную, однако полузащитник не включен в состав сборной на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
У Александра Меркеля возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана, — говорится в сообщении на сайте КФФ.
Напомним, ранее в Федерации футбола разъяснили отсутствие в составе игрока белорусского клуба «Динамо Брест» Владислава Васильева.