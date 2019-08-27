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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Названа официальная причина отсутствия Меркеля в сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление, в котором разъяснила отсутствие в составе национальной сборной Александра Меркеля, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Напомним, сегодня был опубликован список игроков, которые отправятся на гостевые матчи квалификационного раунда Евро-2020 против Кипра и России. В нем не оказалось полузащитника голландского «Хераклеса».

«Тренерский штаб национальной сборной Казахстана заинтересован в выступлении футболиста голландского клуба «Хераклес» Александра Меркеля за казахстанскую сборную, однако полузащитник не включен в состав сборной на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

У Александра Меркеля возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана, — говорится в сообщении на сайте КФФ.

Напомним, ранее в Федерации футбола разъяснили отсутствие в составе игрока белорусского клуба «Динамо Брест» Владислава Васильева.

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