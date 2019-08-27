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11:51 (мск), источник: ТАСС

Футбольный матч сборных Шотландии и России в Глазго посетят около 35 тыс. зрителей

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» посетят около 35 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между шотландской и российской сборными состоится 6 сентября. Вместимость стадиона «Хэмпден Парк» составляет 51 866 зрителей. Как ранее сообщили ТАСС в ассоциации, российским болельщикам было выделено чуть более 600 билетов. При этом у любителей футбола из РФ не будет возможности приобрести билеты на другие сектора стадиона, за исключением того, который будет выделен специально для них.

«На матче не будет аншлага. Мы ожидаем, что матч посетят около 35 тыс. болельщиков», — сообщили ТАСС в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

Продажа билетов для российских болельщиков стартовала 17 июля. Стоимость одного билета составляет 2370 рублей. В день матча билеты продаваться не будут, как в России, так и на территории Великобритании. Для шотландских болельщиков стоимость билетов колеблется от ?8 для детей до ?27 для взрослых.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). Напрямую в финальную стадию Евро-2020 из отборочных групп выходят первые две команды.

В следующем месяце сборная России, помимо выездной игры в Глазго, проведет домашнюю игру в Калининграде. Соперником по встрече, которая состоится 9 сентября на стадионе «Калининград», станет команда Казахстана. Ответный матч между сборными России и Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

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