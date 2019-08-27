Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

Сборная Шотландии сыграет с командой Станислава Черчесова в Глазго 6 сентября, а тремя днями позже встретится с бельгийцами на том же стадионе.
Полностью состав шотландской команды на две игры выглядит следующим образом:
вратари — Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия);.
защитники — Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия);.
полузащитники — Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминэй («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодграсс («Вест Хэм», Англия);.
нападающие — Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нейсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).
После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии (12 очков), российская команда (9) занимает второе место, далее следуют казахстанцы и шотландцы (по 6).