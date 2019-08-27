Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.