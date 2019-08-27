Арбитр Карасев является единственным российским кандидатом на обслуживание матчей ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

«Только Карасев является кандидатом на обслуживание матчей чемпионата Европы. Остальных нет. Я вам скажу, что во многих странах нет ни одного такого арбитра. Списки будут объявлены весной 2020 года, скорее всего», — отметил Калошин.

На чемпионате мира 2018 года в России Карасев работал на матче группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Также россиянин обслуживал два матча чемпионата Европы 2016 года.