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16:53 (мск), источник: ТАСС

Арбитр Карасев является единственным российским кандидатом на обслуживание матчей ЧЕ-2020

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сергей Карасев является единственным российским арбитром, который претендует на обслуживание матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил член экспертной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по Судейской конвенции Леонид Калошин.

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Источник: РИА "Новости"

«Только Карасев является кандидатом на обслуживание матчей чемпионата Европы. Остальных нет. Я вам скажу, что во многих странах нет ни одного такого арбитра. Списки будут объявлены весной 2020 года, скорее всего», — отметил Калошин.

На чемпионате мира 2018 года в России Карасев работал на матче группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Также россиянин обслуживал два матча чемпионата Европы 2016 года.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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