Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Источник: Спорт РИА Новости

Согласно прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и юридических лиц, на подготовку и проведение в России матчей турнира в 2019 и 2020 году планируется потратить 6,315 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета — 2,586 миллиарда, остальное — средства бюджетов субъектов РФ.

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Реализация плана транспортного обслуживания оценивается в 3,133 миллиарда рублей, плана медицинского обеспечения — в 101 миллион, культурной программы — в 130 миллионов, обеспечение комплексной готовности площадок для организации зоны публичного просмотра матчей — в 341 миллион, реализация мероприятий оргкомитета российской части турнира, в том числе по продвижению чемпионата Европы — в 2,586 миллиарда.