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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и юридических лиц, на подготовку и проведение в России матчей турнира в 2019 и 2020 году планируется потратить 6,315 миллиарда рублей, из которых средства федерального бюджета — 2,586 миллиарда, остальное — средства бюджетов субъектов РФ.

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Реализация плана транспортного обслуживания оценивается в 3,133 миллиарда рублей, плана медицинского обеспечения — в 101 миллион, культурной программы — в 130 миллионов, обеспечение комплексной готовности площадок для организации зоны публичного просмотра матчей — в 341 миллион, реализация мероприятий оргкомитета российской части турнира, в том числе по продвижению чемпионата Европы — в 2,586 миллиарда.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира.

В России стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020
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13 июня© Ньюстюб
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