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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умяров вызван в молодежную сборную России после травмы Сулейманова

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил вызов в молодежную сборную России по футболу после травмы хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Сулейманов вошел в окончательный состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Сербии и Болгарии. Во вторник игрок «быков» получил ушиб в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», который состоялся в Краснодаре и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

На сайте Российского футбольного союза сообщается, что Умяров вызван в сборную России в связи с полученной игроком «Ростова» Данилой Глебовым травмы.

«В результате проведенного медицинского обследования, которое состоялось 27 августа, у Глебова выявлены признаки повреждения мышечных тканей левого бедра. В ближайшее время футболисту будет назначено соответствующее лечение. Сроки возвращения игрока на поле уточняются», — сказал врач молодежной сборной России Константин Моденов.

Сборная России сыграет в Саранске с сербами 6 сентября, а 10 сентября встретится в Софии с командой Болгарии.

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