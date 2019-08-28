Умяров вызван в молодежную сборную России после травмы Сулейманова
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил вызов в молодежную сборную России по футболу после травмы хавбека «Краснодара»
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил вызов в молодежную сборную России по футболу после травмы хавбека «Краснодара»
Сулейманов вошел в окончательный состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Сербии и Болгарии. Во вторник игрок «быков» получил ушиб в ответном матче раунда
На сайте Российского футбольного союза сообщается, что Умяров вызван в сборную России в связи с полученной игроком «Ростова» Данилой Глебовым травмы.
«В результате проведенного медицинского обследования, которое состоялось 27 августа, у Глебова выявлены признаки повреждения мышечных тканей левого бедра. В ближайшее время футболисту будет назначено соответствующее лечение. Сроки возвращения игрока на поле уточняются», — сказал врач молодежной сборной России Константин Моденов.
Сборная России сыграет в Саранске с сербами 6 сентября, а 10 сентября встретится в Софии с командой Болгарии.