Сборная Англии понадеялась на игроков «Ливерпуля» и МЮ

Наибольшее представительство — по четыре футболиста — у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Для подготовки к матчам вызваны защитники МЮ Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также форварды «красных дьяволов» Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд. Кроме того, в сборную получили приглашение игроки обороны мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес, а также полузащитники красных Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.