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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Англии понадеялась на игроков «Ливерпуля» и МЮ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил состав на предстоящие матчи квалификационного раунда Евро-2020 против Болгарии и Косово. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны.

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Источник: AP 2019

Наибольшее представительство — по четыре футболиста — у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Для подготовки к матчам вызваны защитники МЮ Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также форварды «красных дьяволов» Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд. Кроме того, в сборную получили приглашение игроки обороны мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес, а также полузащитники красных Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

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Помимо вышеперечисленных футболистов, состав сборной Англии выглядит следующим образом:

Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);.

Защитники: Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Данни Роуз («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Атлетико» Испания).

Полузащитники: Росс Баркли, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм»);.

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).

Матч Англия — Болгария состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 сентября. Встреча с Косово пройдет 10 сентября в Саутгемптоне. Англичане набрали шесть очков в первых двух матчах квалификации и лидируют в отборочной группе А.

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