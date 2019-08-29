Сборная Англии понадеялась на игроков «Ливерпуля» и МЮ

Наибольшее представительство — по четыре футболиста — у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Для подготовки к матчам вызваны защитники МЮ Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также форварды «красных дьяволов» Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд. Кроме того, в сборную получили приглашение игроки обороны мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес, а также полузащитники красных Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.
Помимо вышеперечисленных футболистов, состав сборной Англии выглядит следующим образом:
Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);.
Защитники: Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Данни Роуз («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Атлетико» Испания).
Полузащитники: Росс Баркли, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм»);.
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).
Матч Англия — Болгария состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 сентября. Встреча с Косово пройдет 10 сентября в Саутгемптоне. Англичане набрали шесть очков в первых двух матчах квалификации и лидируют в отборочной группе А.