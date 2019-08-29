Футболистки клубов из России и Украины вызваны в сборную Казахстана на матч отбора на Евро-2021

В него вошли 20 футболистов. Четыре из них представляют зарубежные клубы из чемпионатов России, Украины и Узбекистана.

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Состав сборной Казахстана:

Вратари: Оксана Железняк («БИИК-Казыгурт»), Ирина Сандалова («Восход», Украина), Милана Бурдакова (СДЮСШОР № 8);.

Защитницы: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет (обе — «Окжетпес»), Екатерина Бабшук, Мария Демидова (обе — «БИИК-Казыгурт»), Токжан Бекпенбет (СДЮСШОР № 8), Александра Бурова (ДЮСШ № 7-БИИК);.

Полузащитницы: Карина Жумабайкызы («Согиана», Узбекистан), Аида Гайстенова («Звезда-2005», Россия), Адиля Вылданова, Камила Кулмагамбетова (обе — «БИИК-Казыгурт»), Бегаим Киргизбаева, Асельхан Турлыбекова (обе — «Окжетпес»), Айгерим Айтымова, Ксения Хайрулина (обе — СДЮСШОР № 8);.

Нападающие: Сауле Карибаева («БИИК-Казыгурт»), Анастасия Власова («Окжетпес»);.

Матч Казахстан — Сербия пройдет 1 сентября на стадионе «Намыс» в Шымкенте и начнется в 16:00 по столичному времени. Вход на игру — свободный.