Болельщики смогут посмотреть матч Россия — Шотландия в прямом эфире на «Мордовия-Арене»
ТАСС, 29 августа. Зрители отборочного матча чемпионата Европы 2021 года по футболу среди молодежных команд между сборными России и Сербии, который пройдет в Саранске 6 сентября, смогут в прямом эфире посмотреть матч квалификации чемпионата Европы — 2020 между национальными России и Шотландии. Трансляция будет организована на табло стадиона сразу после матча молодежных сборных, сообщается в четверг на сайте правительства Мордовии.