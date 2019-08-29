Болельщики смогут посмотреть матч Россия — Шотландия в прямом эфире на «Мордовия-Арене»

Матч с сербами, который станет стартовым для российской команды в отборочном турнире, начнется в 19:00 мск. Сборная России играет в одной группе также со сборными Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

Стадион «Мордовия-Арена» вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.