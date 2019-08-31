Кипр вызвал игроков итальянских и английских клубов на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020
Главный тренер сборной Кипра Бен Шимон назвал состав на матчи с Казахстаном и
Главный тренер сборной Кипра Бен Шимон назвал состав на матчи с Казахстаном и
Вызов в том числе получили представители семи зарубежных клубов, среди которых есть игроки итальянских и английских команд. Сборная Кипра соберется 2 сентября.
Состав сборной Кипра:
вратари: Константинос Панаги («Омония»), Урко Пардо («Эрмис Арадиппу») и Михаил Неофитос («Астерас», Греция);.
защитники: Гиоргос Василиу (АЕК, Ларнака), Яннис Кусулос («Омония»), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ); Харалампос Кириаку («Аполлон») и Каро Андреас («Салернитана» Италия);.
полузащитники: Яннис Питтас («Аполлон»), Матья Шполярич (АЕК, Ларнака), Фотиос Папулис («Аполлон»), Костакис Артиматас, Михалис Янну (оба — «Анортосис»), Яннис Кости («Неа Саламина»), Энтони Георгиу («Ипсвич Таун» Англия) и Джек Роулз («Кембридж Юнайтед», Англия);.
нападающие: Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ), Константинос Минтиккис («Докса»), Андреас Панайоту («Пафос») и Кастанос Григорис («Пескара», Италия).
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Матч Кипр — Казахстан состоится 6 сентября на стадионе «Нео ГСП» в Никосии и начнется в 22:00 по времени
В сентябре сборная Казахстана также сыграет с Россией.