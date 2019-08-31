Кипр вызвал игроков итальянских и английских клубов на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Вызов в том числе получили представители семи зарубежных клубов, среди которых есть игроки итальянских и английских команд. Сборная Кипра соберется 2 сентября.

Матч Кипр — Казахстан состоится 6 сентября на стадионе «Нео ГСП» в Никосии и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Перед этой игрой гости с шестью очками идут третьими в группе I, а хозяева, у которых три балла, занимают пятое место.