Черчесов заявил, что заранее предупредил Чалова о невызове в сборную России

«Они (футболисты) знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в “молодежку”. Но я до вызова — когда еще никто не знал — сам ему позвонил и объяснил ситуацию», — сказал Черчесов в видеоинтервью порталу welcome2020.ru.

«Вот вчера общался с (полузащитником “Краснодара” Юрием) Газинским. Не по телефону, по видеосвязи, чтобы видеть друг друга. Я с ним раза четыре разговаривал. Он получил тяжелую травму у нас на сборе. Сделал операцию. Сейчас сбор, а его опять нет. Но должен же быть какой-то контакт, чтобы он знал: “Мы знаем, что ты в таком вот состоянии, мы с тобой”. Другое дело, что он знает, что какие бы у нас отношения ни были, ему надо быть готовым. Потому что в следующий раз от того, что мы с ним переговариваемся, ничего не будет», — отметил Черчесов.