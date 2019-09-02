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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов заявил, что заранее предупредил Чалова о невызове в сборную России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что еще до оглашения состава национальной команды на матчи отбора Евро-2020 со сборными Шотландии и Казахстана объяснил нападающему ЦСКА Федору Чалову, почему не будет его вызывать.

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Источник: РИА "Новости"

Состав национальной команды на предстоящий сбор перед матчами отборочного тура чемпионата Европы-2020 был объявлен 26 августа. В нем не оказалось форварда московского ЦСКА Чалова. Позднее Черчесов заявил журналистам, что на данный момент нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба для национальной команды важнее Чалова.

«Они (футболисты) знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в “молодежку”. Но я до вызова — когда еще никто не знал — сам ему позвонил и объяснил ситуацию», — сказал Черчесов в видеоинтервью порталу welcome2020.ru.

«Вот вчера общался с (полузащитником “Краснодара” Юрием) Газинским. Не по телефону, по видеосвязи, чтобы видеть друг друга. Я с ним раза четыре разговаривал. Он получил тяжелую травму у нас на сборе. Сделал операцию. Сейчас сбор, а его опять нет. Но должен же быть какой-то контакт, чтобы он знал: “Мы знаем, что ты в таком вот состоянии, мы с тобой”. Другое дело, что он знает, что какие бы у нас отношения ни были, ему надо быть готовым. Потому что в следующий раз от того, что мы с ним переговариваемся, ничего не будет», — отметил Черчесов.

Сборная России 6 сентября сыграет в Глазго с шотландцами, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочных матчей к чемпионату Европы-2020.

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