Черчесов рассказал, как отдыхает после работы

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

«Я теперь… как бы это сказать… начал правильнее расставлять акценты. Работа — это работа. А дом — это дом. Домой прихожу — китель снимаю, так говорят военные. А свистка у меня дома нет. И секундомера тоже. Домой прихожу как нормальный человек», — заявил Черчесов в видеоинтервью, опубликованном на сайте welcome2020.ru.

На вопрос, как при этом он дома расслабляется, главный тренер сборной России ответил: «Диван, телевизор, пульт», и добавил, что смотрит футбол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KDvrYm00ZAM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.