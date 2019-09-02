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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов рассказал, как отдыхает после работы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как расслабляется после работы с национальной командой.

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«Я теперь… как бы это сказать… начал правильнее расставлять акценты. Работа — это работа. А дом — это дом. Домой прихожу — китель снимаю, так говорят военные. А свистка у меня дома нет. И секундомера тоже. Домой прихожу как нормальный человек», — заявил Черчесов в видеоинтервью, опубликованном на сайте welcome2020.ru.

На вопрос, как при этом он дома расслабляется, главный тренер сборной России ответил: «Диван, телевизор, пульт», и добавил, что смотрит футбол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. На домашнем чемпионате мира в 2018 году национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала.

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