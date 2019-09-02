Сборная России проводит первую тренировку перед матчами отбора ЧЕ-2020

Российская национальная команда собралась в воскресенье, а в понедельник проводит стартовое занятие на тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Сборная тренируется в полном составе за исключением Дениса Черышева и Александра Головина, которые присоединятся к команде сегодня позднее.
Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.
После четырех туров россияне занимают второе место в группе I с девятью очками, отставая на три балла от лидирующей сборной Бельгии. Команды Казахстана и Шотландии располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно, набрав по шесть очков.