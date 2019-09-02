Сборная России проводит первую тренировку перед матчами отбора ЧЕ-2020

Российская национальная команда собралась в воскресенье, а в понедельник проводит стартовое занятие на тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Сборная тренируется в полном составе за исключением Дениса Черышева и Александра Головина, которые присоединятся к команде сегодня позднее.

Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.