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14:44 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Конфликт между футболистами сборной России Джикией и Оздоевым исчерпан

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Конфликт между футболистами сборной России Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым, которые выступают за «Спартак» и «Зенит» соответственно, исчерпан. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

1 сентября состоялся матч восьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 1:0. В концовке матча между Джикией и Оздоевым разгорелся конфликт, игроков пришлось разнимать их одноклубникам.

«Сейчас Оздоев и Джикия были у меня, все хорошо, — сказал Черчесов. — Они не дрались, конфликт исчерпан. Мы одна команда».

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

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