Черчесов: Конфликт между футболистами сборной России Джикией и Оздоевым исчерпан

Источник: РИА "Новости"

1 сентября состоялся матч восьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 1:0. В концовке матча между Джикией и Оздоевым разгорелся конфликт, игроков пришлось разнимать их одноклубникам.

«Сейчас Оздоев и Джикия были у меня, все хорошо, — сказал Черчесов. — Они не дрались, конфликт исчерпан. Мы одна команда».

Сборная России в понедельник начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.