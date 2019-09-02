Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Кубок России
3.09
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
3.09
Иртыш
Томь
Футбол. Кубок России
3.09
Тюмень
Енисей
Все события
Фоторепортажи
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
15:58 (мск), источник: БЕЛТА

Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард брестского «Динамо» не сможет сыграть в составе сборной Беларуси в сентябрьских матчах с футболистами Эстонии и Уэльса. Об этом рассказал сегодня журналистам главный тренер белорусской сборной Михаил Мархель, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

По словам наставника, у Дениса Лаптева серьезные семейные проблемы, поэтому он не смог прибыть в тренировочный лагерь. К предстоящим матчам в составе сборной Беларуси готовятся 23 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Динамо», Брест), Андрей Климович («Оренбург», Россия), Максим Плотников («Динамо», Минск);.

Читайте также
Лисакович, Бахар, Эбонг, Швецов и Чичкан попали в расширенный список сборной Беларуси по футболу на сентябрьские матчи

защитники — Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Александр Павловец («Динамо», Брест), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик («Динамо», Брест), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Кирилл Печенин («Витебск»), Иван Бахар («Минск»);.

нападающие — Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов).

Сегодня белорусская команда собралась в техническом центре АБФФ в Минске и начала тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 4 сентября сборная Беларуси отправится в Таллинн, где 6 сентября встретится с командой Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Белорусы крайне неудачно начали нынешний отборочный цикл, потерпев 4 поражения в четырех встречах в квалификационной группе С: от Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Эстонцы поиграли все 3 свои встречи. Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Эстония — 0 (3), Беларусь — 0 (4).

После игры в эстонской столице белорусская сборная отправится в Кардифф, где 9 сентября проведет товарищеский матч с Уэльсом.

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Гороскоп на сентябрь 2019 года
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Бывший футболист «Локомотива» подписал контракт с «Краснодаром»
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
«Безысходность»: ученица Тутберидзе не знает, как лечить травму
Стали известны претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь