Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам

По словам наставника, у Дениса Лаптева серьезные семейные проблемы, поэтому он не смог прибыть в тренировочный лагерь. К предстоящим матчам в составе сборной Беларуси готовятся 23 футболиста:
вратари — Александр Гутор («Динамо», Брест), Андрей Климович («Оренбург», Россия), Максим Плотников («Динамо», Минск);.
защитники — Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Александр Павловец («Динамо», Брест), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);.
полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик («Динамо», Брест), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Кирилл Печенин («Витебск»), Иван Бахар («Минск»);.
нападающие — Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов).
Сегодня белорусская команда собралась в техническом центре АБФФ в Минске и начала тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 4 сентября сборная Беларуси отправится в Таллинн, где 6 сентября встретится с командой Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Белорусы крайне неудачно начали нынешний отборочный цикл, потерпев 4 поражения в четырех встречах в квалификационной группе С: от Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Эстонцы поиграли все 3 свои встречи. Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Эстония — 0 (3), Беларусь — 0 (4).
После игры в эстонской столице белорусская сборная отправится в Кардифф, где 9 сентября проведет товарищеский матч с Уэльсом.