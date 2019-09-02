Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам

По словам наставника, у Дениса Лаптева серьезные семейные проблемы, поэтому он не смог прибыть в тренировочный лагерь. К предстоящим матчам в составе сборной Беларуси готовятся 23 футболиста:

Сегодня белорусская команда собралась в техническом центре АБФФ в Минске и начала тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 4 сентября сборная Беларуси отправится в Таллинн, где 6 сентября встретится с командой Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Белорусы крайне неудачно начали нынешний отборочный цикл, потерпев 4 поражения в четырех встречах в квалификационной группе С: от Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Эстонцы поиграли все 3 свои встречи. Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Эстония — 0 (3), Беларусь — 0 (4).