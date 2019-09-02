Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт

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Станиславу Черчесову в понедельник исполнилось 56 лет. И первое, что он сделал в этот день — пригласил к себе на профилактическую беседу Георгия Джикию и Магомеда Оздоева, которые накануне сцепились во время и после игры «Спартак» — «Зенит». За ночь кровь могла и не остыть, так что Черчесов, третий кавказец в этой кампании (но старше и мудрее), взял дело в свои руки.

— Оба были у меня, все нормально, — сказал Черчесов после тренировки. — Они и не дрались. Так, чуть-чуть была перепалка, некрасиво, конечно, но инцидент исчерпан. Мы движемся в одном направлении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R2LYQ_ApSz8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Важное примирение позволило провести тренировку в спокойном, даже полупраздничном режиме. Тон, как всегда задавал Дзюба.

— Здесь песка больше, чем на пляже в Дубае — Жирков что ли прошел?! Вчера Рассказов утонул в песке! — так Артем приветствовал одноклубника, чей удар принес «Зениту» победу. Жирков невозмутимо молчал, едва улыбаясь.

Как всегда, на занятии было немало гостей — и Александр Алаев с Андреем Лексаковым, представлявшие РФС, и дети от разных благотворительных фондов, и спонсоры. Вокруг сборной движуха — это хорошо. В ста метрах от поля, например, была развернута съемочная площадка какого-то фильма, в который интегрированы некоторые футболисты. Во время тренировки снимали сцену свадьбы.

Тут же, в Новогорске, работает и молодежка, чей состав не так уж и сильно сейчас уступает основному. Максименко, Чалов, Шапи… Компания что надо. На аллеях базы и в коридорах жилого комплекса и взрослые, и молодые могут спокойно общаться между собой.

Главная сборная похлопала тренеру в честь дня рождения, подарила майку с 56 номером, и побежала на легкую разминку. Учитывая то, что жаркий тур только завершился, тяжелых упражнений не было. К тому же занятие проходило без Александра Головина и Дениса Черышева — они приедут только к вечеру, на праздничный ужин с тортом.

Кстати, самый красивый торт Черчесову подарили мы, спортивные журналисты. Пузатый как футбольный мяч, примостившийся на зеленом сладком газоне. С поздравительной надписью «Вопросов нет, тренер!». В этот день действительно спрашивать было нечего — Черчесов говорил сам. Выразил респект «Краснодару» и Галицкому за то, что оперативно доставили в расположение сборной Камболова. Назвал Шотландию главным конкурентом. Похвалил Жиркова.