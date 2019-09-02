Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Казахстан

Матч пройдет 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе, начало — 21:45 мск. Арена приняла четыре игры чемпионата мира 2018 года. В августе сообщалось, что Первый канал также покажет отборочный матч российской сборной против команды Шотландии, который пройдет 6 сентября в Глазго (начало — 21:45).