Белорусские футболистки матчем с Фаррерами стартуют сегодня в квалификации ЧЕ-2021

Если подопечные Юрия Малеева только начинают свой путь в квалификационной группе С, то их сегодняшние соперницы уже провели один поединок, крупно проиграв на своем поле команде Уэльса — 0:6. С таким же счетом сборная Норвегии разгромила в Белфасте североирландских футболисток.
В этом году белоруски проведут еще два домашних матча — 4 октября против норвежек и 8 октября с командой Уэльса. Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).
По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и 3 лучшие команды, занявшие вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.