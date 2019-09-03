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12:01 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки матчем с Фаррерами стартуют сегодня в квалификации ЧЕ-2021

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021. Впервые женская национальная дружина сыграет на поле «Борисов-Арены», где ее соперником будет команда Фарерских островов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Если подопечные Юрия Малеева только начинают свой путь в квалификационной группе С, то их сегодняшние соперницы уже провели один поединок, крупно проиграв на своем поле команде Уэльса — 0:6. С таким же счетом сборная Норвегии разгромила в Белфасте североирландских футболисток.

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В этом году белоруски проведут еще два домашних матча — 4 октября против норвежек и 8 октября с командой Уэльса. Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).

По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и 3 лучшие команды, занявшие вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.

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