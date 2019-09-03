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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волонтеры подали на матч РФ — Казахстан в 1,5 раза больше заявок, чем нужно

КАЛИНИНГРАД, 3 сен — РИА Новости. Калининградский добровольческий центр принял в полтора раза больше заявок, чем необходимо, от кандидатов в волонтеры на матч сборных России и Казахстана 9 сентября в отборочном турнире на чемпионате Европы по футболу, сообщила РИА Новости директор центра Евгения Демина.

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Сборная России 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочных матчей к чемпионату Европы-2020. Матч пройдет на 35-тысячном стадионе «Калининград» на острове Октябрьский, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Для помощи в проведении матча между сборными России и Казахстана калининградским добровольческим центром и Волонтерским центром формируется две команды волонтеров. В настоящее время на участие в волонтерском корпусе подали заявки порядка 350 человек, необходимо около 200 человек», — сказала Демина. Она отметила, что набор основного состава волонтеров завершен, сейчас идет отбор и формирование команд, а также подготовка волонтеров. Специалистам предстоит определить, на какой позиции смогут работать волонтеры, исходя из их опыта.

Главные требования, которые предъявляются к волонтерам — возраст от 15 лет, для несовершеннолетних волонтеров обязательно согласие родителей на участие в организации матча, готовность помогать, стрессоустойчивость и коммуникабельность.

Основные задачи волонтеров на матче Россия-Казахстан — навигация внутри стадиона и на прилегающей территории, ответы на вопросы болельщиков, проведение мероприятий накануне игры и в аэропорту, помощь в организации работы зоны погрузки и выгрузки шаттлов.

Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза (РФС) подготовило развлекательную программу перед началом матча между сборными России и Казахстана. Зрители смогут побывать на концерте ST, попробовать казахскую национальную кухню, посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима, сыграть в футбол с легендами сборной России, в торговых центрах пройдут автограф-сессии послов сборной России.

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