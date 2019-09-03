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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин и Черышев тренируются со сборной России

НОВОГОРСК (Московская область), 3 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года.

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Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.

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Национальная команда собралась на базе в Новогорске в воскресенье. В понедельник команда провела первое занятие. В нем не принимали участие Александр Головин и Денис Черышев, которые присоединились к сборной позднее в понедельник.

Во вторник команда Станислава Черчесова занимается в полном составе — все 26 игроков. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб сборной поздравили Вячеслава Караваева с переходом в петербургский «Зенит».

После четырех туров россияне занимают второе место в группе I с девятью очками, отставая на три балла от лидирующей сборной Бельгии. Команды Казахстана и Шотландии располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно, набрав по шесть очков.

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