Головин и Черышев тренируются со сборной России
НОВОГОРСК (Московская область), 3 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года.
НОВОГОРСК (Московская область), 3 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года.
Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.
Национальная команда собралась на базе в Новогорске в воскресенье. В понедельник команда провела первое занятие. В нем не принимали участие Александр Головин и Денис Черышев, которые присоединились к сборной позднее в понедельник.
Во вторник команда Станислава Черчесова занимается в полном составе — все 26 игроков. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб сборной поздравили Вячеслава Караваева с переходом в петербургский «Зенит».
После четырех туров россияне занимают второе место в группе I с девятью очками, отставая на три балла от лидирующей сборной Бельгии. Команды Казахстана и Шотландии располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно, набрав по шесть очков.