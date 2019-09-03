Головин и Черышев тренируются со сборной России

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана.

Читайте также Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт

Национальная команда собралась на базе в Новогорске в воскресенье. В понедельник команда провела первое занятие. В нем не принимали участие Александр Головин и Денис Черышев, которые присоединились к сборной позднее в понедельник.

Во вторник команда Станислава Черчесова занимается в полном составе — все 26 игроков. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб сборной поздравили Вячеслава Караваева с переходом в петербургский «Зенит».