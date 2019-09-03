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13:59 (мск), источник: Газета.Ру

Бронзовый призер Евро-2008 Демирель завершил карьеру

Голкипер турецкого «Фенербахче» Волкан Демирель завершил карьеру игрока, сообщает официальный сайт стамбульской команды.

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Источник: AP 2019

37-летний вратарь не покинет клуб. Он уже присоединился к тренерскому штабу «желтых канареек» и будет отвечать за работу с голкиперами.

Демирель является легендой турецкого футбола. Он защищал цвета «Фенербахче» с 2002 года, за это время став пятикратным чемпионом Турции, двукратным обладателем Кубка страны и трижды — Суперкубка.

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