Бронзовый призер Евро-2008 Демирель завершил карьеру
Голкипер турецкого «Фенербахче» Волкан Демирель завершил карьеру игрока, сообщает официальный сайт стамбульской команды.
Голкипер турецкого «Фенербахче» Волкан Демирель завершил карьеру игрока, сообщает официальный сайт стамбульской команды.
37-летний вратарь не покинет клуб. Он уже присоединился к тренерскому штабу «желтых канареек» и будет отвечать за работу с голкиперами.
Демирель является легендой турецкого футбола. Он защищал цвета «Фенербахче» с 2002 года, за это время став пятикратным чемпионом Турции, двукратным обладателем Кубка страны и трижды — Суперкубка.