Ближайшие матчи сборной России по футболу, помимо Первого канала, покажет «Матч Премьер»

В понедельник «Матч ТВ» опубликовал на своем сайте информацию о том, что матч против сборной Казахстана будет транслироваться на основном телеканале.
Пресс-служба канала во вторник уточнила, что обе встречи сборной России будут показаны только на тематическом канале «Матч Премьер». Также матчи будет транслировать в прямом эфире Первый канал.
«Матчи сборной России с командами Шотландии и Казахстана покажут на телеканале “Матч Премьер”», — сообщили в пресс-службе.
Россияне сыграют с шотландцами 6 сентября в Глазго, с командой Казахстана — 9 сентября в Калининграде.
После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).