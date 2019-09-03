Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Станислав Черчесов. 56!
15:46 (мск), источник: ТАСС

Ближайшие матчи сборной России по футболу, помимо Первого канала, покажет «Матч Премьер»

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России против команд Шотландии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В понедельник «Матч ТВ» опубликовал на своем сайте информацию о том, что матч против сборной Казахстана будет транслироваться на основном телеканале.

Читайте также
Волонтеры подали на матч РФ — Казахстан в 1,5 раза больше заявок, чем нужно

Пресс-служба канала во вторник уточнила, что обе встречи сборной России будут показаны только на тематическом канале «Матч Премьер». Также матчи будет транслировать в прямом эфире Первый канал.

«Матчи сборной России с командами Шотландии и Казахстана покажут на телеканале “Матч Премьер”», — сообщили в пресс-службе.

Россияне сыграют с шотландцами 6 сентября в Глазго, с командой Казахстана — 9 сентября в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шотландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь