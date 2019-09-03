Ближайшие матчи сборной России по футболу, помимо Первого канала, покажет «Матч Премьер»

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В понедельник «Матч ТВ» опубликовал на своем сайте информацию о том, что матч против сборной Казахстана будет транслироваться на основном телеканале.

Пресс-служба канала во вторник уточнила, что обе встречи сборной России будут показаны только на тематическом канале «Матч Премьер». Также матчи будет транслировать в прямом эфире Первый канал.

«Матчи сборной России с командами Шотландии и Казахстана покажут на телеканале “Матч Премьер”», — сообщили в пресс-службе.

Россияне сыграют с шотландцами 6 сентября в Глазго, с командой Казахстана — 9 сентября в Калининграде.