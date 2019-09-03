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20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азар не сыграет за сборную Бельгии в двух матчах отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не поможет сборной Бельгии в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 по футболу против команд Сан-Марино и Шотландии из-за травмы, сообщается на официальной странице бельгийской команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, Азар и его брат — полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар — покинули расположение национальной команды и пропустят игры со сборными Сан-Марино и Шотландии. Матчи пройдут в Сан-Марино 6 сентября и в Глазго тремя днями позже.

Сборная Бельгии лидирует в группе I с 12 очками после четырех проведенных матчей. Второе место занимает сборная России (9), далее следуют команды Казахстана и Шотландии (по 6), сборная Сан-Марино (0) идет последней.

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