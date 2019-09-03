Азар не сыграет за сборную Бельгии в двух матчах отбора ЧЕ-2020

Как отмечается в сообщении, Азар и его брат — полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар — покинули расположение национальной команды и пропустят игры со сборными Сан-Марино и Шотландии. Матчи пройдут в Сан-Марино 6 сентября и в Глазго тремя днями позже.