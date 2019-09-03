Азар не сыграет за сборную Бельгии в двух матчах отбора ЧЕ-2020
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не поможет сборной Бельгии в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 по футболу против команд
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не поможет сборной Бельгии в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 по футболу против команд
Как отмечается в сообщении, Азар и его брат — полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар — покинули расположение национальной команды и пропустят игры со сборными
Сборная Бельгии лидирует в группе I с 12 очками после четырех проведенных матчей. Второе место занимает сборная России (9), далее следуют команды Казахстана и Шотландии (по 6), сборная