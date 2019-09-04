Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в полном составе

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды 26 футболистов для подготовки к играм. Позднее в среду российская сборная отправится в Глазго, где 6 сентября сыграет с командой Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк». Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.