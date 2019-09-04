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13:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в среду на базе в подмосковном Новогорске в полном составе провела тренировку перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды 26 футболистов для подготовки к играм. Позднее в среду российская сборная отправится в Глазго, где 6 сентября сыграет с командой Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк». Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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