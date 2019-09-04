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15:16 (мск), источник: БЕЛТА

Арбитры из Люксембурга рассудят матч сборных Беларуси и Эстонии в квалификации Евро-2020

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на очередные отборочные матчи Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу сборных Беларуси и Эстонии, которая состоится 6 сентября в Таллинне, будет судить бригада арбитров из Люксембурга, ее возглавит Ален Дюрьо. Ассистентами станут Жиль Франсуа Беккер и Жоаким да Силва, резервный рефери — Лорен Коприва.

Сборная Беларуси начала отборочный турнир континентального первенства крайне неудачно, потерпев 4 поражения в квалификационной группе С: от Северной Ирландии — 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). После этих матчей главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко ушел в отставку, а его место занял Михаил Мархель. Футболисты Эстонии также пока играют неудачно, уступив во всех трех стартовых играх: североирландцам — 0:2 (в гостях) и 1:2 (дома), немцам — 0:8 (в гостях).

Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Эстония — 0 (3), Беларусь — 0 (4). В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также 4 победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.

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