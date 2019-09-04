Леонид Слуцкий назвал Артема Дзюбу «игрочишкой»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в шутку назвал нападающего «Зенита» и сборной России игрочишкой.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в шутку назвал нападающего «Зенита» и сборной России игрочишкой.
Дзюба разместил в своем аккаунте Instagram фото с полузащитником «Монако» Александром Головиным в расположении национальной команды.
«Игрок и игрочишка. Справа налево, конечно», — прокомментировал снимок бывший наставник ЦСКА и сборной России.
В 2012 году Дзюба, будучи игроком московского «Спартака», после разгрома от «Динамо» 1:5 назвал бывшего главного тренера «красно-белых» Унаи Эмери тренеришкой, спровоцировав волну недовольства среди поклонников команды. Сам Эмери после того матча был уволен со своего поста.