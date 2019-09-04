Леонид Слуцкий назвал Артема Дзюбу «игрочишкой»

В 2012 году Дзюба, будучи игроком московского «Спартака», после разгрома от «Динамо» 1:5 назвал бывшего главного тренера «красно-белых» Унаи Эмери тренеришкой, спровоцировав волну недовольства среди поклонников команды. Сам Эмери после того матча был уволен со своего поста.