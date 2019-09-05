Эксперт: футболисты сборной России должны быть готовы к провокациям со стороны шотландцев

Источник: РИА "Новости"

В пятницу россияне проведут игру с шотландцами в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

«Начиная с 90-х годов Шотландия переходила к европейскому стилю футбола, у них нет прямолинейной игры вперед, как это было в 80-х, — сказал Кирьяков. — Шотландцы дадут бой, дома они стабильно сильны, у них сумасшедшая поддержка на трибунах. Завтра будет ожесточенный матч, потому что турнирное положение заставит шотландцев играть только на победу».

Нашим ребятам нужно быть готовым к натиску, прессингу, я думаю, что найдется место и провокациям, так что надо учитывать все мелочи. Сергей Кирьяков

Бывший нападающий сборной России поделился мнением насчет тактики на матч. «Если учитывать сильные и слабые стороны обеих команд, то сборной России нельзя играть от обороны, нужно навязывать свой футбол. Первые минуты будут самыми тяжелыми, надо выдержать натиск, потому что шотландцы захотят показать, что намерены победить, и побегут вперед. После этого уже можно навязывать свой футбол, контролировать игру, пускай шотландцы бегают без мяча», — отметил Кирьяков.

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Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 6.09.2019, 21:45 Шотландия - Россия -

Также Кирьяков считает, что с первых минут в линии нападения российской команды выйдет Артем Дзюба.

«Дзюба — лидер сборной и “Зенита”, который может в трудные минуты повести за собой команду. Грубый прессинг шотландцев на нашей половине заставит начинать атаки верхом и выбивать мяч на Дзюбу. Вот тут вся надежда возлагается на его умение бороться и цепляться за верховые мячи», — заключил Кирьяков.